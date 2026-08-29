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Сколько дефолтов случилось с 24 по 29 августа на российском долговом рынке

С 24 по 29 августа на российском рынке облигаций зафиксировано 27 дефолтов, следует из данных Cbonds.

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