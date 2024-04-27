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В Самарском минздраве рассказали о графике работы больниц на майские праздники

В Самарском минздраве рассказали о графике работы больниц на майские праздники

Отмечается, что работать медицинские учреждения будут пот отдельному графику.Так, по информации регионального минздрава, служба неотложной помощи будет работать в период времени с 8 утра до 20 часов вечера, как и в обычные дни.

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