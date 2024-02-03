Разработчик Закарян предупредил об опасной функции WhatsApp

Возможность показывать экран во время видеозвонка в американском сервисе WhatsApp* позволяет злоумышленникам собирать личные данные пользователей, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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