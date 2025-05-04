Зеленский рад пожарам в Кремле и на Красной площади: «Хорошо нарисовано»

Зеленский жаждет ракетного удара по Кремлю: «Этот день мы приближали как могли» Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак, сделал перепост сообщения, в котором вновь озвучиваются угрозы в адресу Кремля: грозятся ударить по Красной площади.
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