Мостовой о самочувствии после операции: «Чувствую себя нормально, но кто сталкивался, понимает, какие это страшные боли. Пока нет разговора о выписке, не все камни убрали»

На этой неделе экс-футболисту провели операцию по удалению камней в почках, он находится в больнице. «Все нормально прошло, в целом неплохо, завтра будем решать, как и что дальше делать, потому что не до конца, не все камни убрали.
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