В Черном море российские беспилотники поразили два судна с военным грузом для ВСУ

В Черном море российские беспилотники поразили два судна с военным грузом для ВСУМорская логистика, обеспечивающая снабжение украинских вооружённых формирований, продолжает нести потери от высокоточных ударов российских беспилотных систем.
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