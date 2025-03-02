Норвежская нефтяная компания отказалась поставлять топливо военным США

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look Норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо американским военным кораблям, которые базируются в Норвегии, сообщает газета Daily Express.
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