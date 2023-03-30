77% россиян поддержали идею сократить рабочий день в пятницу до обеда

Известия/Константин Кокошкин Большинство опрошенных россиян поддержали идею комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов установить в пятницу сокращенный рабочий день, свидетельствуют результаты опроса SuperJob, пишет РБК.
Известия/Константин Кокошкин Большинство опрошенных россиян поддержали идею комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов установить в пятницу сокращенный рабочий день, свидетельствуют результаты опроса SuperJob, пишет РБК.
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