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77% россиян поддержали идею сократить рабочий день в пятницу до обеда

77% россиян поддержали идею сократить рабочий день в пятницу до обеда

Известия/Константин Кокошкин Большинство опрошенных россиян поддержали идею комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов установить в пятницу сокращенный рабочий день, свидетельствуют результаты опроса SuperJob, пишет РБК.

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