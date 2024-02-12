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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске мигрантов отправили на службу в ВС РФ

В Новосибирске мигрантов отправили на службу в ВС РФ

В январе 2024 года сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону совместно с сотрудниками УМВД России по Новосибирской области, Управления по вопросам миграции, Следственного управления СК России по Новосибирской области и областного военного комиссариата провели оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант».

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Игорь Петров
Вши на теле России. Только жрать и гадить.
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