В Новосибирске мигрантов отправили на службу в ВС РФ

В январе 2024 года сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону совместно с сотрудниками УМВД России по Новосибирской области, Управления по вопросам миграции, Следственного управления СК России по Новосибирской области и областного военного комиссариата провели оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант».