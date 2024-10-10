Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Помолитесь своему гуманоиду»: в Чечне учитель год вел блог с оскорблениями христиан

«Помолитесь своему гуманоиду»: в Чечне учитель год вел блог с оскорблениями христиан

Продолжает учить детей и ничуть не раскаялся: Богохульник из Чечни отделался "извинениями". Генералу соврали? Чеченский учитель Мансур Жабраилов, который последними словами оскорблял православных жителей России и хулил Имя Божие, как оказалось, продолжает вести преподавательскую деятельность и ничуть не раскаялся.

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