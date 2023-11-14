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Медведев обыграл Рублева, Березуцкий переехал в Испанию, 15 игроков СКА в «России 25», Кержаков ушел из сербского «Спартака», Тарасова и Морозов завершили карьеру и другие новости

Медведев обыграл Рублева, Березуцкий переехал в Испанию, 15 игроков СКА в «России 25», Кержаков ушел из сербского «Спартака», Тарасова и Морозов завершили карьеру и другие новости

1. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева на итоговом турнире ATP в Турине, Карлос Алькарас уступил Александру Звереву.

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