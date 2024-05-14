Хитрый план Путина по ЕС

Как бы это кукушиное украинское яйцо России не подкинули. А, похоже, всё к этому и идёт.

Natalija Osminina

Практически вся Восточная Европа запитывается газом исключительно от России. Просто цена её становится выше из-за реверсов и спг. Естественно, предприятия не выдерживают. Но рисуя картину будущего автор забывает, что есть Игроки, готовые поделить Европу на новые зоны. Но "обезжиренных хохлов" она на свою шею не возьмет. И Россия тоже. Пора Украине жить без спонсоров. А НАТО прекратит свое существование, превратится в войска западной Европы.