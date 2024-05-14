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Хитрый план Путина по ЕС

Хитрый план Путина по ЕС

Российские либералы, глядя, как Путин говорит на видео “Нас опять надули, обманули!” – радуются, и немедленно озвучивают тезис – мол видите, Путин некомпетентен, его все обманывают, надоел, уходи!Однако посыл этой фразы у Путина – совсем иной.

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Комментарии
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v
viach
&quot;... любые переговоры с западными представителями бессмысленны, кроме переговоров о капитуляции.&quot;   Всё остальное домыслы и фантазии автора.
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2 час.
Людмила Свириденко
Как бы это кукушиное украинское яйцо России не подкинули. А, похоже, всё к этому и идёт.
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54 мин.
Natalija Osminina
Практически вся Восточная Европа запитывается газом исключительно от России. Просто цена её становится выше из-за реверсов и спг. Естественно, предприятия не выдерживают. Но рисуя картину будущего автор забывает, что есть Игроки, готовые поделить Европу на новые зоны. Но &quot;обезжиренных хохлов&quot; она на свою шею не возьмет. И Россия тоже.  Пора Украине жить без спонсоров. А НАТО прекратит свое существование, превратится в войска западной Европы.
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2 мин.

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