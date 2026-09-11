Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Решение принято 11 сентября на заседании совета директоров ЦБ. Следующее решение по ставке регулятор примет 24 октября.
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