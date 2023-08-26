Я узнал, что у меняЕсть огромная семья…Я родился в СССР. И у меня была огромная страна. Поскольку я с маленького активно занимался спортом, то уже в семь лет ездил на соревнования.
Великая страна и убогий огрызок
Комментарии
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Галина Смирнова
Огрызок теперь считает себя частью другой великой страны - Омэрики. Огрызок решил поменять сиську, которую сосал веками - на другую сиську!!! Только это в итоге оказалась сосем не сиська! А что-то совсем другое..... неприличное)))))
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4 час.
Александр Рожков
В СССР ни кто не говорил про республики, что это огрызки. За это, как пить дать, упрятали бы туда, где Макар телят не пас. Лучше бы автор и "патриотичные" комментаторы вспомнили, кто это руку приложил к развалу СССР, и с кого, в первую очередь, надо спрашивать. А не Москва ли это была?
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2 час.
Леонид Руси
Хохлодолбоящеры... это быдло, которому разрешили безумствовать. И даже указали направления для безумства. И эти скоты радостно так стали скокать... Это не лечится... Дурня невозможно образумить, только закрыть в лагеря
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5 мин.
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