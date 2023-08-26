Великая страна и убогий огрызок

Огрызок теперь считает себя частью другой великой страны - Омэрики. Огрызок решил поменять сиську, которую сосал веками - на другую сиську!!! Только это в итоге оказалась сосем не сиська! А что-то совсем другое..... неприличное)))))

Александр Рожков

В СССР ни кто не говорил про республики, что это огрызки. За это, как пить дать, упрятали бы туда, где Макар телят не пас. Лучше бы автор и "патриотичные" комментаторы вспомнили, кто это руку приложил к развалу СССР, и с кого, в первую очередь, надо спрашивать. А не Москва ли это была?