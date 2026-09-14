Журова: академия Ротенберга поможет фигуристам, которых не считают перспективными

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова поддержала открытие академии фигурного катания «Красная машина», основанной Романом Ротенбергом.
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