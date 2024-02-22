Сказки рассказанные на ночь...

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TAKSISTO (Елена Субботина) Тут новость прочитала занимательную, мол РДК, ну вы поняли, это те, кто продал свою страну за 13 сребренников и которые назвали себя "российский добровольческий корпус", хотели выкрасть Навального и переправить его на окраине.

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Комментарии
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С
Сергей
А что вы хотите, &quot;знамя революции&quot;,однако.☠️
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