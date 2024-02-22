Сказки рассказанные на ночь...

TAKSISTO (Елена Субботина) Тут новость прочитала занимательную, мол РДК, ну вы поняли, это те, кто продал свою страну за 13 сребренников и которые назвали себя "российский добровольческий корпус", хотели выкрасть Навального и переправить его на окраине.