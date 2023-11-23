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Наш уютный дом

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Салат "Берёзка" с куриным филе

Салат "Берёзка" с куриным филе

Салат "Берёзка" с куриным филе - один из популярных салатов для праздничного стола. Это блюдо, приготовленное с мясом курицы и жареными грибами получается очень вкусным и сытным, а оформляется в виде берёзки.

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