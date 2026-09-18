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ДумаТВ

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СБ РФ: команда Пашиняна хочет захватить компанию российского бизнесмена

СБ РФ: команда Пашиняна хочет захватить компанию российского бизнесмена

Шевцов обвинил команду Пашиняна в попытке рейдерского захвата «Электрических сетей Армении», принадлежащих российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.

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