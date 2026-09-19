Сергей Собянин сообщил о 70% готовности вокзала Беговая

В Москве строительство вокзала Беговая завершилось на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новый вокзал соединит метро, два диаметра и наземный транспорт, а также улучшит доступность ключевых городских объектов, таких как Центральный Московский ипподром.