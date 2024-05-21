Республиканцы обвинили Белый дом в отправке вооружений Кении вместо Украины

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете сената Джим Риш обвинили американскую власть в отправке оружия, которое предназначалось для Украины, в Кению.
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