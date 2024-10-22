Москвича обвинили в покушении на госизмену и терроризм за попытку вступить в РДК

Жителя Москвы Владислава Соседко обвинили в покушении на госизмену и терроризм за попытку вступить в запрещённые в РФ террористические украинские организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Легион «Свобода России».
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