«Будто в ларёк зашёл»: депутата Журавлёва осудили за истерику в ответ на вопрос, почему он в Москве, а не на СВО

Парламентарий пришёл на интервью к юристу, которое закончилось публичной потасовкой: на провокационный (но звучащий и в комментариях постоянно) вопрос депутат взорвался речью, которую местами можно цитировать только междометия.
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