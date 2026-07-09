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Позитив для оптимистов

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«Будто в ларёк зашёл»: депутата Журавлёва осудили за истерику в ответ на вопрос, почему он в Москве, а не на СВО

«Будто в ларёк зашёл»: депутата Журавлёва осудили за истерику в ответ на вопрос, почему он в Москве, а не на СВО

Парламентарий пришёл на интервью к юристу, которое закончилось публичной потасовкой: на провокационный (но звучащий и в комментариях постоянно) вопрос депутат взорвался речью, которую местами можно цитировать только междометия.

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Комментарии
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АГ
Александр Грелев
Достойный человек,в серьёзных вопросах,никогда не будет метериться!
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4 н.
Анатолий протасевич
это не депутат -это нахлебник  живущий за счёт народа -и ему не место быть депутатом -гнать  его сраной метлой  -чтоб и духу его не было  в госдуме.
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3 н.