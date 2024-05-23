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Замначальника Генштаба Шамарина арестовали по делу о взятке

Замначальника Генштаба Шамарина арестовали по делу о взятке

Генерал уже заключён под стражу.фото: mil.ru--> В Москве арестован начальник Главного управления связи Вооруженных сил и замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

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Комментарии
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А Кудасов
Шустрым оказался связист. И много ещё в МО РФ таких? Интересное у нас МО под управлением тувинца у нас получилось. В какую сторону оное от МО под управлением табуреткина до подготовившегося на налоговика отличилось? Сколько МО Сердюков подружек из налоговой к себе призвал и генералами сделал? Смог ли Шойгу его в этом переплюнуть? Правда последняя его секретарь будет поинтересней Васильевой, правда ей доверено было руководить (разбазаривать) всем имуществом тогдашнего МО. Невероятные были возможности.
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20 час.
lidatima46 Тимощук
Боже что происходит  в стране   ?бардак  военные    потеряли  совсем  совесть   что  говорить о  простых  чиновниках  И это  происходит  во  время СВО Там  воюет  лучшие Кто то же должен   прекратить  это  безобразие  мягко сказано  в стране
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18 час.

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