Замначальника Генштаба Шамарина арестовали по делу о взятке

А Кудасов

Шустрым оказался связист. И много ещё в МО РФ таких? Интересное у нас МО под управлением тувинца у нас получилось. В какую сторону оное от МО под управлением табуреткина до подготовившегося на налоговика отличилось? Сколько МО Сердюков подружек из налоговой к себе призвал и генералами сделал? Смог ли Шойгу его в этом переплюнуть? Правда последняя его секретарь будет поинтересней Васильевой, правда ей доверено было руководить (разбазаривать) всем имуществом тогдашнего МО. Невероятные были возможности.