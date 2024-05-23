Генерал уже заключён под стражу.фото: mil.ru--> В Москве арестован начальник Главного управления связи Вооруженных сил и замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
Замначальника Генштаба Шамарина арестовали по делу о взятке
Комментарии
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А Кудасов
Шустрым оказался связист. И много ещё в МО РФ таких? Интересное у нас МО под управлением тувинца у нас получилось. В какую сторону оное от МО под управлением табуреткина до подготовившегося на налоговика отличилось? Сколько МО Сердюков подружек из налоговой к себе призвал и генералами сделал? Смог ли Шойгу его в этом переплюнуть? Правда последняя его секретарь будет поинтересней Васильевой, правда ей доверено было руководить (разбазаривать) всем имуществом тогдашнего МО. Невероятные были возможности.
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20 час.
lidatima46 Тимощук
Боже что происходит в стране ?бардак военные потеряли совсем совесть что говорить о простых чиновниках И это происходит во время СВО Там воюет лучшие Кто то же должен прекратить это безобразие мягко сказано в стране
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18 час.
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