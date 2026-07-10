Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400

Анкара нашла способ вернуться в программу создания истребителей F-35: турецкие СМИ сообщают о договоренности по продаже российских С-400 государству Персидского залива, что может стать юридическим основанием для вывода Турции из-под американских санкций CAATSA.
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