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В офисе Зеленского много людей, говорящих с американским акцентом — Антонов

В офисе Зеленского много людей, говорящих с американским акцентом — Антонов

В администрации президента Украины работает много людей, говорящих на английском языке с американским акцентом, заявил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов октября в эфире Первого канала телевидения Российской Федерации.

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