В администрации президента Украины работает много людей, говорящих на английском языке с американским акцентом, заявил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов октября в эфире Первого канала телевидения Российской Федерации.
В администрации президента Украины работает много людей, говорящих на английском языке с американским акцентом, заявил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов октября в эфире Первого канала телевидения Российской Федерации.
Свежие комментарии