Bloomberg: в ФРГ призвали членов правительства закрыть аккаунты в X из-за Маска

Комиссар по борьбе с дискриминацией в ФРГ Ферда Атаман призвала членов немецкого кабмина закрыть свои аккаунты в соцсети X (бывшая Twitter) из-за постов американского предпринимателя Илона Маска о немецкой политике.
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