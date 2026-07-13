Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленской области обсудили приоритеты развития территорий

В Смоленской области обсудили приоритеты развития территорий

Зампредседателя Госдумы Александр Бабаков принял участие в совещании на площадке Молодёжного центра «МАЯК» В рамках рабочего визита в Смоленскую область зампредседателя Госдумы Александр Бабаков совместно с главами Ярцевского округа Романом Захаровым, Кардымовского округа Мариной Левченковой и Духовщинского округа Виктором Молотовым принял участие в совещании на площадке ярцевского Молодёжного центра «МАЯК».

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