В Смоленской области обсудили приоритеты развития территорий

Зампредседателя Госдумы Александр Бабаков принял участие в совещании на площадке Молодёжного центра «МАЯК» В рамках рабочего визита в Смоленскую область зампредседателя Госдумы Александр Бабаков совместно с главами Ярцевского округа Романом Захаровым, Кардымовского округа Мариной Левченковой и Духовщинского округа Виктором Молотовым принял участие в совещании на площадке ярцевского Молодёжного центра «МАЯК».