Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет эффективно внедрять национальный режим для предприятий с иностранным капиталом, отмечается в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.
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