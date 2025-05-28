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Снижает риск диабета на 17%: учёные назвали, сколько чашек и какого чая в день могут стать профилактикой

Снижает риск диабета на 17%: учёные назвали, сколько чашек и какого чая в день могут стать профилактикой

Недавнее исследование дало понять, что снижать риск развития диабета может употребление чая.Команда учёных из Китая под руководством Сян Ли из Уханьского университета науки и технологий проводила анализ 19 когортных исследований с более миллиона участниками (взрослые люди) из восьми стран мира.

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