Снижает риск диабета на 17%: учёные назвали, сколько чашек и какого чая в день могут стать профилактикой

Недавнее исследование дало понять, что снижать риск развития диабета может употребление чая.Команда учёных из Китая под руководством Сян Ли из Уханьского университета науки и технологий проводила анализ 19 когортных исследований с более миллиона участниками (взрослые люди) из восьми стран мира.