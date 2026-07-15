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«Взорвём ситуацию, как в 1917-м»: Украина делает ставку на «эффект очередей» в России

«Взорвём ситуацию, как в 1917-м»: Украина делает ставку на «эффект очередей» в России

Украина ударами по НПЗ пытается реализовать в России сценарии 1917 и 1990 годов. Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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