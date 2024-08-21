Суд отклонил жалобу третьей жены Градского о праве на наследство

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, поданную третьей женой известного российского артиста Александра Градского, скончавшегося в 2021 году после перенесенного ишемического инсульта.
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