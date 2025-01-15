Changan Uni-K iDD: кроссовер, который может быть электрокаром по запросу

Это самый дорогой Changan в России. Но если взглянуть на него мельком, то будет совершенно непонятно, в чём именно его особенность — обычный кроссовер Uni-K, который уже успел примелькаться на наших дорогах.
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