В Высоком создадут исторический ландшафт усадебного парка

Стартовал поиск подрядчика для благоустройства парка в усадьбе «Высокое» Начались поиски подрядчика, которому предстоит выполнить работы по сохранению и приспособлению под современное использование парка, разбитого во второй половине XIX века в селе Высокое Новодугинского округа.