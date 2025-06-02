В Высоком создадут исторический ландшафт усадебного парка

Стартовал поиск подрядчика для благоустройства парка в усадьбе «Высокое» Начались поиски подрядчика, которому предстоит выполнить работы по сохранению и приспособлению под современное использование парка, разбитого во второй половине XIX века в селе Высокое Новодугинского округа.
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