Четырех журналистов признали в России иностранными агентами

Минюст России традиционно в пятницу пополнил список иностранных агентов. В него попали публицист и журналист Александр Архангельский, журналисты и издатель Александр Горбачев, журналист Алексей Серегин, журналистка и вице-президент фонда «Свободная Бурятия» Анна Зуева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии