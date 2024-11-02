Четырех журналистов признали в России иностранными агентами

Минюст России традиционно в пятницу пополнил список иностранных агентов. В него попали публицист и журналист Александр Архангельский, журналисты и издатель Александр Горбачев, журналист Алексей Серегин, журналистка и вице-президент фонда «Свободная Бурятия» Анна Зуева.