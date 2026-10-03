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Политнавигатор

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На фронте назревают ещё три «котла»

На фронте назревают ещё три «котла»

Помимо Волчанского котла, угроза полного окружения нависла над ещё тремя группировками ВСУ – в Дружковке, Доброполье и Орехове.

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