Комментатор Нагучев заявил, что Вендел сообщил "Зениту" о нежелании играть в России

Российский комментатор Роман Нагучев в эфире YouTube-шоу "Это футбол, брат" рассказал, что бразильский футболист "Зенита" Вендел еще во время завершившегося сезона проинформировал петербургский клуб о своем нежелании продолжать выступать в России.
Российский комментатор Роман Нагучев в эфире YouTube-шоу "Это футбол, брат" рассказал, что бразильский футболист "Зенита" Вендел еще во время завершившегося сезона проинформировал петербургский клуб о своем нежелании продолжать выступать в России.
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