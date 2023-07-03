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Комментатор Нагучев заявил, что Вендел сообщил "Зениту" о нежелании играть в России

Комментатор Нагучев заявил, что Вендел сообщил "Зениту" о нежелании играть в России

Российский комментатор Роман Нагучев в эфире YouTube-шоу "Это футбол, брат" рассказал, что бразильский футболист "Зенита" Вендел еще во время завершившегося сезона проинформировал петербургский клуб о своем нежелании продолжать выступать в России.

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