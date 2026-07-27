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Сначала китайские экраны, а теперь и китайская память: популярные смартфоны Samsung Galaxy A могут получить китайские чипы памяти

Сначала китайские экраны, а теперь и китайская память: популярные смартфоны Samsung Galaxy A могут получить китайские чипы памяти

Все ради удешевления себестоимости смартфоновSamsung рассматривает возможность использования произведенных в Китае чипов оперативной памяти DRAM в смартфонах среднего и бюджетного сегмента, продаваемых на китайском рынке.

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