Сначала китайские экраны, а теперь и китайская память: популярные смартфоны Samsung Galaxy A могут получить китайские чипы памяти

Все ради удешевления себестоимости смартфоновSamsung рассматривает возможность использования произведенных в Китае чипов оперативной памяти DRAM в смартфонах среднего и бюджетного сегмента, продаваемых на китайском рынке.
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