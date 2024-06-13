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Суд рассмотрит жалобу на арест заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина 13 июня

Суд рассмотрит жалобу на арест заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина 13 июня

Сегодня стало известно, что 13 июня будет рассмотрена апелляция на арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

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