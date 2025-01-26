Жилье и выплаты до 5 млн рублей: Госдума ищет решения кадрового дефицита для ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 27 января, ФедералПресс. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики разработал ряд рекомендаций для правительства, направленных на решение кадрового вопроса в этих стратегически важных регионах.
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