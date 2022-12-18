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Врачи Гондураса подадут обращение в международные органы

Врачи Гондураса подадут обращение в международные органы

Медицинский союз Гондураса обратится в международные инстанции из-за нарушения прав врачей и плохое отношение к здоровью населения страны, заявила председатель Гондурасского медицинского колледжа Хельга Кодина 18 декабря, сообщает Hondudiario.

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