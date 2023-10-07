День благодарения 2023: история, традиции и смысл праздника

День благодарения в 2023 году, как и в другие, отмечают в октябре и ноябре. В материале 78.ru объясним, почему в Канаде и США празднуют День благодарения в разные дни, как праздник урожая связан с датой, какие традиции, история и кого нужно благодарить.
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