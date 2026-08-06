"Там, где нет чести, там нет человека": Даша Чаруша рассказала о своём новом фильме

Как мне показалось, персонаж Мальвины можно трактовать по-разному: это, с одной стороны, воплощение синдрома Карлсона у главной героини, с другой стороны, это своеобразное женское бессознательное в стразах и органзе, и в-третьих, это внутренний голос главной героини.