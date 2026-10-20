Акция протеста на площади у президентского дворца в Тайбэе. Один из демонстрантов держит плакат «Руки прочь от нашей истории» © "Газета.
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