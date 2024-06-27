Более 3,5 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

Более 3,5 тысячи жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей с начала сезона. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора региона Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции в НОИЦ.
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