Есть контакт! Советы Потустороннего

- Дух анпиратора, скажи, долго ли продлится специальная военная операция? По донесениям из фюрер-бункера, обескураженный отсутствием прогресса на фронтах бессчётных укропобед после первичных многообещающих контактов с центральным правительством планеты Марс (именно им приписывается удаление из-под стен столицы доблестного чеченского воинства) народный артист т.
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