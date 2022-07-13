Вучич назвал ситуацию на Украине «мировой войной»

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич Он уверен, что ситуация негативно отражается и на Балканах Президент Сербии Александр Вучич в интервью на телеканале «ТВ Пинк» заявил, что конфликт на Украине является «мировой войной».
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