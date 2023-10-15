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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Торпедо» по ОФП о пиве: «Алкоголь – это этиловый спирт, безопасных доз не существует. Это в любом случае яд»

– Вы противник пива. Но в КХЛ есть негласная традиция ставить гостям пару ящиков пива после игры. – У меня есть четкое понимание: алкоголь в любых дозировках – это этиловый спирт.

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