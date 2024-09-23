Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что сменила фамилию на Ким

что эта жаба могла сделать для бизнеса, если наплодила 7 детей? Башку включите и задумайтесь. Тут или пиар или рейдерский захват

Евгений Петров

Скажем так, Ким это не совсем корейская фамилия, у нас ;-) Ким это Коммунистический Интернационал Молодежи. Таких имен и фамилий было много. Вилен (был у нас учитель), Ким, Кид — коммунистический идеал, Ноябрины, Октябрины и пр., Дамир (Даёшь мировую революцию), Бестрева — Берия — страж революции, Валтерперженка — Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, Сталенита — Сталин, Ленин... больше всего мне нравилась Дазраперма, была такая😂 Да здравствует Первое Мая.