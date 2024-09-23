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    Скажем так, Ким это не совсем корейская фамилия, у нас ;-) Ким это Коммунистический Интернационал Молодежи. Таких име...Основатель Wildbe...

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что сменила фамилию на Ким

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в понедельник, 23 сентября, утром сообщила в своем Telegram-канале, что она сменила фамилию на Ким.

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Комментарии
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Ирина
Я ТОЖЕ УВАЖАЮ КОРЕЙЦЕВ.
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15 час.
Александр Пятнистый
что эта жаба могла сделать для бизнеса, если наплодила 7 детей? Башку включите и задумайтесь. Тут или пиар или рейдерский захват
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12 час.
Евгений Петров
Скажем так, Ким это не совсем корейская фамилия, у нас ;-) Ким это Коммунистический Интернационал Молодежи. Таких имен и фамилий было много. Вилен (был у нас учитель), Ким, Кид — коммунистический идеал, Ноябрины, Октябрины и пр., Дамир (Даёшь мировую революцию), Бестрева — Берия — страж революции, Валтерперженка — Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, Сталенита — Сталин, Ленин... больше всего мне нравилась Дазраперма, была такая😂 Да здравствует Первое Мая.
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