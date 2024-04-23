Военный эксперт Дандыкин: помощь США станет платой Зеленскому за новые жертвы

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об ужесточении мобилизации. Теперь все мужчины в стране в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет, независимо от пригодности к службе.
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