Климатолог Кокорин: Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что восточная часть Северного морского пути, которая сейчас зимой и летом скована льдом, станет ежегодно открытой в сентябре только к 2050-2060 годам.
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